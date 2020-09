Renzi: “Franchi? Dipende dal Consiglio comunale”. E attacca Pessina

“Lo stadio Franchi può essere buttato giù ed essere rifatto. Lo hanno fatto a Wembley e questo dipenderà dal Consiglio comunale di Firenze. Se decide la Sovraintendenza sono migliaia di posti di lavori buttati via“.

Lo ha detto – scrive Italpress – il segretario e senatore di Italia viva, Matteo Renzi, nel corso della kermesse ‘Quelli della Leopolda’ in svolgimento a Firenze.

“Il sovraintendente ai Beni culturali – il riferimento ad Andrea Pessina – ha detto che non vuole vedere scempi a Firenze. L’unico scempio è quello di un funzionario che non rispetta la legge. Sullo stadio Franchi non ha più diritto di parola. Non accetto che gente non eletta decida cosa è scempio e cosa no“.