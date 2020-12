Renzi e la metafora viola: “Franceschini non è Ribery, Mattarella ha quel ruolo”

L’ex capo del governo e tifoso viola Matteo Renzi scandisce i suoi concetti a “L’Aria che tira” su La7. In particolare in un passaggio ha citato il campione viola Franck Ribery:

Se qualcuno pensa di minacciare il voto è sbagliato, in democrazia il voto non è una minaccia. Franceschini è il ministro della Cultura, si occupasse della Cultura. E’ il ministro del Turismo, si occupasse degli alberghi. Il presidente della Repubblica non è Franceschini ma Sergio Mattarella. Franceschini non è Ribery, è Mattarella che ha quel ruolo lì.