Renzi da San Siro: “Grazie Fiorentina, che bella vittoria” (FOTO)

L'ex Premier presente al Meazza per assistere al match dei viola

Anche il senatore di Italia Viva Matteo Renzi era al Meazza per assistere alla sfida tra la Fiorentina, di cui è tifoso, e l'Inter. Ed al 90' ha gioito per i tre punti ottenuti dalla Viola di Vincenzo Italiano, come si legge sul suo profilo Facebook. "Bello tornare dopo tanti anni a San Siro. Bella vittoria, grazie Fiorentina", le sue parole scritte nel post.