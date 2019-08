A TMW ha parlato l’ex Bologna Renato Villa:

Palacio sarà sempre decisivo? Sì, perchè la classe non ha età. Stesso discorso per Ribery: con lui la Fiorentina ha fatto un grande acquisto. E comunque Palacio non è giovane ma non è neanche così vecchio, ha trentasei anni e può ancora dare molto. Sarà determinante.