Recupero importante per Italiano, Bonaventura torna in gruppo

Jack Bonaventura è fuori dall'infortunio rimediato contro il Lech Poznan. Un giocatore che quest'anno è fondamentale nel gioco di Italiano. L'ex Milan oggi, a quanto si vede dalle stories su Instagram della Fiorentina, è rientrato in gruppo. Molto probabilmente Jack non verrà schierato a Salerno, però Italiano potrà contare su di lui per i prossimi impegni.