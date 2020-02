Rebus calendario: Udinese-Fiorentina di lunedì? La decisione ancora non c’è

Udinese-Fiorentina e la sua programmazione in calendario, assumono sempre di più il contorno di un rebus. Il Pentasport di Radio Bruno riporta le ultime, in attesa di una presa di posizione ufficiale della Lega di Seria A, per quanto riguarda la partita in programma alla “Dacia Arena”. Le due società non conoscono ancora il loro destino, ma devono attenersi alle disposizioni delle autorità competenti. La vera novità è che la decisione potrebbe slittare a domani. I due club possono far trasparire dei pareri. La certezza è che la squadra friulana vuol giocare lunedì, per non penalizzare i propri tifosi. Senza dimenticare poi che in tal modo darebbe seguito all’ordinanza emessa dal governatore Fedriga che proibisce ogni manifestazione fino a Domenica, compresa. Il prefetto di Udine è deciso ad osservare le disposizioni del governatore, tanto che si dice disposto ad interdire l’accesso alla partita anche ai cameraman, qualora la partita si disputasse effettivamente sabato alle 18. Per la Fiorentina, d’altra parte, non fa alcuna differenza. La società gigliata si dice disponibile a giocare sia di sabato che di lunedì. La sensazione è che la discriminante dietro alla quale si cela questa titubanza ci sia la decisione legata alle altre partite, in particolare il big match Juventus-Inter. Se la sfida dell’Allianz Stadium dovesse alla fine disputarsi a porte aperte le altre squadre si muoverebbero per ottenere lo stesso trattamento.