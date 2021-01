Rastelli: “Castrovilli involuto, deve ritrovarsi. Il suo ruolo? E’ la mezzala”

Ci ha creduto molto, Massimo Rastelli, in Gaetano Castrovilli, e ci crede tuttora. Ai tempi della Cremonese gli ha dato grande fiducia, consegnandogli la maglia da titolare ed adesso si augura che il numero dieci viola possa tornare a quel rendimento che lo aveva reso una delle sorprese più belle della scorsa stagione. A Tmw Radio il tecnico dice:

Questo campionato per Gaetano doveva essere quello della consacrazione ed invece dopo un buon inizio si è fermato fino ad una vera e propria involuzione. Non sta ripetendo quello che aveva mostrato lo scorso anno, ha perso convinzione e gli riesce tutto più difficile. Deve ritrovarsi quanto prima, per lui e per la Fiorentina. Il suo ruolo? Come mediano fa fatica, ai tempi di Cremona aveva fatto sia l’esterno offensivo che il trequartista, ma io lo vedo assolutamente mezzala.