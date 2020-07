Paolo Paganini, giornalista, opinionista sportivo ed esperto di calciomercato di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma radiofonico Marte Sport Live.

Federico Chiesa piace al Napoli e potrebbe essere ceduto dalla Fiorentina a fine stagione? E’ arrivato il momento giusto per cambiare area per lui? Sì, secondo me sì. Bisogna però capire cosa abbia in testa Commisso. Poteva andare alla Juve e si è rischiata l’asta.