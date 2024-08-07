VIDEO VN - Pongracic: “Ecco perché ho scelto la Fiorentina”

Il direttore sportivo del Lecce e scopritore di Mbala Nzola ai tempi del Francavilla, Stefano Trinchera ha preso parola ai microfoni di Radio Bruno per parlare dell'attaccante angolano (sempre più vicino a dire addio) e di Marin Pongracic:

Mi aspettavo qualcosa di più. Firenze era lo step più giusto, una piazza meravigliosa. Doveva consacrarsi, ma purtroppo la stagione non è andata per il meglio. Non è giusto neanche crocifiggerlo perchè ci sono tante variabili che possono influire in una stagione, ma ha tutti i mezzi per riprendersi. Prestito al Lens? Può essere più un arrivederci più che un addio. La Francia può essere un campionato giusto per le sue caratteristiche. Può fare benissimo per poi tornare al meglio l'anno prossimo.

E su Pongracic

E' un ragazzo straordinario con mezzi tecnici notevoli. Marin è un giocatore che in Italia non ha eguali. In Serie A è difficile trovare un giocatore come lui. Vedendo le cifre che ci sono in giro, la Fiorentina no ha speso molto considerando quanto è grande il suo potenziale. Pongracic può giocare tranquillamente in tutte le big europee, vi accorgete del suo valore.