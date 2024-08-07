Il direttore sportivo del club salentino spende parole importanti per il centrale croato. Pongracic manterrà le aspettative?
VIDEO VN - Pongracic: “Ecco perché ho scelto la Fiorentina”
Il direttore sportivo del Lecce e scopritore di Mbala Nzola ai tempi del Francavilla, Stefano Trinchera ha preso parola ai microfoni di Radio Bruno per parlare dell'attaccante angolano (sempre più vicino a dire addio) e di Marin Pongracic:
Mi aspettavo qualcosa di più. Firenze era lo step più giusto, una piazza meravigliosa. Doveva consacrarsi, ma purtroppo la stagione non è andata per il meglio. Non è giusto neanche crocifiggerlo perchè ci sono tante variabili che possono influire in una stagione, ma ha tutti i mezzi per riprendersi. Prestito al Lens? Può essere più un arrivederci più che un addio. La Francia può essere un campionato giusto per le sue caratteristiche. Può fare benissimo per poi tornare al meglio l'anno prossimo.
E su Pongracic
E' un ragazzo straordinario con mezzi tecnici notevoli. Marin è un giocatore che in Italia non ha eguali. In Serie A è difficile trovare un giocatore come lui. Vedendo le cifre che ci sono in giro, la Fiorentina no ha speso molto considerando quanto è grande il suo potenziale. Pongracic può giocare tranquillamente in tutte le big europee, vi accorgete del suo valore.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Vanoli ha acceso la Fiorentina: tiri fuori tutto il potenziale. Non sono d'accordo su Oulai
Rassegna stampa
CorSport disturba l'algoritmo: "La Fiorentina rischia di retrocedere"
Rassegna stampa
Nazione: "Ecco il valore della Fiorentina. Due giocatori spiccano su tutti"
Rassegna stampa
CorFio: "Kayode, Ghilardi ma non solo. Fiorentina che rimpianti a Coverciano"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Costo e formula. Perché Paratici ha fatto un affare con Dragusin"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti