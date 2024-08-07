"Secondo me chi prende De Gea dovrà dargli 2-3 mesi di tempo per ambientarsi al calcio italiano, imparare la lingua e ritrovare la miglior condizione"

Redazione VN
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Massimo Taibi a Radio Serie A (attuale direttore sportivo della Pistoiese, ex portiere del Manchester United) su De Gea ha detto:

E' un portiere obiettivamente importante, ma è da un anno che non gioca. Questo va considerato. Non bisogna fare l'errore di buttarlo subito nella mischia. Secondo me chi prende De Gea dovrà dargli 2-3 mesi di tempo per ambientarsi al calcio italiano, imparare la lingua e ritrovare la miglior condizione. Fiorentina? Lo vedrei bene ma tenendo anche Terracciano che possa essere il titolare nella prima fase della stagione

Manchester United v Fulham FC - Premier League
MANCHESTER, ENGLAND - MAY 28: David De Gea of Manchester United holds two match balls during the Premier League match between Manchester United and Fulham FC at Old Trafford on May 28, 2023 in Manchester, England. (Photo by Matt McNulty/Getty Images)

De Gea

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