"Secondo me chi prende De Gea dovrà dargli 2-3 mesi di tempo per ambientarsi al calcio italiano, imparare la lingua e ritrovare la miglior condizione"
VIDEO VN - Pongracic: “Ecco perché ho scelto la Fiorentina”
Massimo Taibi a Radio Serie A (attuale direttore sportivo della Pistoiese, ex portiere del Manchester United) su De Gea ha detto:
E' un portiere obiettivamente importante, ma è da un anno che non gioca. Questo va considerato. Non bisogna fare l'errore di buttarlo subito nella mischia. Secondo me chi prende De Gea dovrà dargli 2-3 mesi di tempo per ambientarsi al calcio italiano, imparare la lingua e ritrovare la miglior condizione. Fiorentina? Lo vedrei bene ma tenendo anche Terracciano che possa essere il titolare nella prima fase della stagione
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