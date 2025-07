Roggi: “L’arrivo di Pioli mi entusiasma. La visione della Fiorentina è chiara”

L'ex giocatore della Fiorentina, Moreno Roggi, ha parlato di Stefano Pioli e non solo

La decisione di Kean di rifiutare l'offerta dell'Arabia mi sembra assolutamente corretta. È ancora giovane e potrà comunque guadagnare molto accettando la proposta di rinnovo della Fiorentina. Dal punto di vista tecnico c’è ancora margine per versare la clausola, e il calciomercato spesso riserva sorprese, ma a mio avviso la sua scelta appare definitiva. Ha compreso quanto sia stato importante il supporto ricevuto da Firenze e dalla società viola. Pioli? Sono entusiasta del suo arrivo, un allenatore di alto profilo e abituato a vincere. La Fiorentina sta mettendo in mostra un lavoro serio che infonde fiducia nei tifosi: l'ingaggio di Pioli, il rinnovo tempestivo di De Gea, i riscatti di Gudmundsson e Gosens. Si percepisce una visione chiara e concreta, cosa rara da vedere in Serie A. Fin qui, un mercato decisamente convincente