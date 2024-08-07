Il pensiero del capo osservatore dell'agenzia che segue i due giovani viola
VIDEO VN - Kayode: " Palladino mi ha chiesto di fare il braccetto, gioco ovunque"
Andrea Ritorni, capo osservatore della Vigo Global Sport Services, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dei due giovani viola assistiti dall'agenzia di Claudio Vigorelli, ovvero Lorenzo Lucchesi e Michael Kayode.
Su Lucchesi"Lorenzo è un giocatore di grande prospettiva, maturato anno dopo anno. Voleva fortemente la Serie A nonostante offerte importanti dalla B, piano piano si ritaglierà il suo spazio, nel giro di qualche anno andrà in grandi palcoscenici".
Su Kayode"Lui braccetto? Nel calcio moderno un giocatore deve essere duttile, Mike può fare il quinto come il terzo, con Dodo ha una bella sintonia e si sta esprimendo bene anche in questo ruolo. È una posizione che gli si può addire molto".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Vanoli ha acceso la Fiorentina: tiri fuori tutto il potenziale. Non sono d'accordo su Oulai
Rassegna stampa
CorSport disturba l'algoritmo: "La Fiorentina rischia di retrocedere"
Rassegna stampa
Nazione: "Ecco il valore della Fiorentina. Due giocatori spiccano su tutti"
Rassegna stampa
CorFio: "Kayode, Ghilardi ma non solo. Fiorentina che rimpianti a Coverciano"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Costo e formula. Perché Paratici ha fatto un affare con Dragusin"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti