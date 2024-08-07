Andrea Ritorni, capo osservatore della Vigo Global Sport Services, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dei due giovani viola assistiti dall'agenzia di Claudio Vigorelli, ovvero Lorenzo Lucchesi e Michael Kayode.

Su Lucchesi

Su Kayode

"Lorenzo è un giocatore di grande prospettiva, maturato anno dopo anno. Voleva fortemente la Serie A nonostante offerte importanti dalla B, piano piano si ritaglierà il suo spazio, nel giro di qualche anno andrà in grandi palcoscenici"."Lui braccetto? Nel calcio moderno un giocatore deve essere duttile, Mike può fare il quinto come il terzo, con Dodo ha una bella sintonia e si sta esprimendo bene anche in questo ruolo. È una posizione che gli si può addire molto".