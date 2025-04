Radio Bruno: “Con l’Empoli 20mila tifosi. Ultima gara italiana per Commisso”

Ci sarà una bella cornice di pubblico domani al Franchi per la gara tra Fiorentina ed Empoli. Per Commisso sarà l'ultima gara in Italia, prima del ritorno in America

Radio Bruno, ha fatto il punto sulla presenza dei tifosi viola domani alle 15:00 al Franchi per il derby con l'Empoli. Ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, per quanto possibile, per una partita molto importante in vista del rush finale in campionato. Sono previsti oltre 20mila tifosi viola, disertata invece la trasferta da parte degli ultras dell'Empoli, che tramite un comunicato hanno annunciato la propria protesta nei confronti dei pochi posti disponibili per il settore ospiti del Franchi.

Sarà "l'ultima" gara italiana per il presidente Rocco Commisso, dopodiché tornerò in America. La data del ritorno a Firenze non è ancora chiara, sicuramente influiranno i risultati della Fiorentina