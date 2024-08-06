Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Claudio Onofri del profilo di Gudmundsson e dell'importanza del settore giovanile
VIDEO VN - Pongracic: “Ecco perché ho scelto la Fiorentina”
E’ intervenuto ai microfoni di Radio Bruno l'ex difensore italiano Claudio Onofri. Queste le sue dichiarazioni:
Gudmundsson per la Fiorentina è un grande acquisto. Mi sono innamorato subito del suo talento. Il ruolo della seconda punta non gli si addice più di tanto, visto che si muove in tutte le zone del campo. Non avere un ruolo fisso a volte non è d’aiuto per la squadra, ma sono sicuro che possa fare molto bene. Per quello che ci ha fatto vedere Palladino quest’anno, darà una grossa mano alla crescita dell’islandese e di tutta la squadra. La Fiorentina perde tanto con la partenza di Nico, ma recupererebbe tranquillamente con Gudmundsson. Possono giocare anche insieme, il problema è evitare la partenza dell’argentino.
Che ne pensi dell'operazione Colpani-Kean?
In quei ruoli li dipende molto dal modo di esprimersi in un campionato intero. Vedremo se Colpani saprà ripetere la stagione scorsa e se Kean ritroverà continuità. A me piace quando una società si affida a profili giovani e italiani. In squadra c'è bisogno di altri passaporti italiani. Sviluppare il settore giovanile è una cosa importante per dare un futuro alla squadra. La Fiorentina ha tanti talenti interessanti. Quando hai l'opportunità di far esordire un tuo prodotto del vivaio però, devi saper aspettare. Non puoi pretendere che entrino e ti facciano subito la differenza. Il talento di un giovane va coltivato facendolo giocare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Vanoli ha acceso la Fiorentina: tiri fuori tutto il potenziale. Non sono d'accordo su Oulai
Rassegna stampa
CorSport disturba l'algoritmo: "La Fiorentina rischia di retrocedere"
Rassegna stampa
Nazione: "Ecco il valore della Fiorentina. Due giocatori spiccano su tutti"
Rassegna stampa
CorFio: "Kayode, Ghilardi ma non solo. Fiorentina che rimpianti a Coverciano"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Costo e formula. Perché Paratici ha fatto un affare con Dragusin"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti