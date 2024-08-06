E’ intervenuto ai microfoni di Radio Bruno l'ex difensore italiano Claudio Onofri. Queste le sue dichiarazioni:

Gudmundsson per la Fiorentina è un grande acquisto. Mi sono innamorato subito del suo talento. Il ruolo della seconda punta non gli si addice più di tanto, visto che si muove in tutte le zone del campo. Non avere un ruolo fisso a volte non è d’aiuto per la squadra, ma sono sicuro che possa fare molto bene. Per quello che ci ha fatto vedere Palladino quest’anno, darà una grossa mano alla crescita dell’islandese e di tutta la squadra. La Fiorentina perde tanto con la partenza di Nico, ma recupererebbe tranquillamente con Gudmundsson. Possono giocare anche insieme, il problema è evitare la partenza dell’argentino.