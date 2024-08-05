L'aggiornamento riportato da Radio Bruno su Nico Gonzalez
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Radio Bruno ha dato oggi un'indiscrezione riguardo all'incontro tra Nico Gonzalez e la dirigenza della Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla radio, infatti, l'incontro non si terrà oggi, ma il giocatore ed il suo entourage si troveranno domani faccia a faccia con la dirigenza viola per discutere del futuro dell'argentino.
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