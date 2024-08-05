Radio Bruno ha dato oggi un'indiscrezione riguardo all'incontro tra Nico Gonzalez e la dirigenza della Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla radio, infatti, l'incontro non si terrà oggi, ma il giocatore ed il suo entourage si troveranno domani faccia a faccia con la dirigenza viola per discutere del futuro dell'argentino.

ATHENS, GREECE - MAY 28: Nicolas Gonzalez of ACF Fiorentina looks on during a training session ahead of their the UEFA Europa Conference League 2023/24 final match against Olympiacos FC at AEK Arena on May 28, 2024 in Athens, Greece. (Photo by Michael Steele/Getty Images)