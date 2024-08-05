Gianfranco Monti si è espresso a Radio Bruno sull'attualità di casa Fiorentina, il commento del conduttore:

Ovviamente è calcio d’agosto, ma la partita di ieri non mi ha convinto per niente, la solita sgambata. Da quello che so io Nico vuole andare via da Firenze , vedremo quello che succederà. Oggi son curioso di vedere Colpani titolare. Spero di vedere a fine campionato una Fiorentina di alto livello, non medio come adesso.

Kean non mi fa impazzire, però devo ammettere che è stato molto positivo in queste amichevoli, si muove molto bene. Su Beltran sarà compito di Palladino trovare per lui il ruolo giusto. Non mi interessa quale sarà, deve rimanere alla Fiorentina