Il parere dell'opinionista sul mercato dei viola

Redazione VN
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VIDEO - Terracciano apre al trasferimento al Monza. Il punto di Sky

Lo speaker ed opinionista Gianfranco Monti è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina ed il suo mercato.

"Non sono preoccupato che non si faccia mercato, sono preoccupato per i tempi. Secondo me arriveranno il portiere, il difensore, ed i centrocampisti. Ma tra poco più di una settimana c'è la prima di campionato. Il ritardo è netto, Palladino doveva avere la possibilità di rodare gli ingranaggi. Perché ridursi così all'ultimo? Probabilmente ci sono motivazioni economiche e problemi con i procuratori".

Sul centrocampo attuale dei viola

"Centrocampo? Insieme a Tessmann la Fiorentina ha sicuramente altre scelte. Se non va bene una scelta, si proverà ad inseguirne un'altra. Al momento a centrocampo ci sono solo Mandragora, Barak e Bianco. Bisogna risolvere questa emergenza".
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Su Gudmundsson e su Nico Gonzalez

"Gudmundsson? È nostro, c'è un tira e molla ma credo che alla fine arrivi. Portiere? Secondo me Palladino non doveva dirlo che voleva cambiarlo. Anche per sostituire Terracciano, comunque, la Fiorentina è in ritardo.  Nico Gonzalez? Mi dà sui nervi che vuole andare via a tutti i costi. Capisco però che vuole fare un salto di qualità. Juventus e Atalanta sono lontane dalla Fiorentina al momento. Se i viola volessero fare un salto di qualità vero terrebbero anche Nico Gonzalez. Kean? Avrei voluto un centravanti che non fosse una scommessa. Però con dietro Gudmundsson-Nico Gonzalez-Colpani potrebbe essere un attacco formidabile".

ACF Fiorentina v SSC Napoli - Serie A TIM
FLORENCE, ITALY - MAY 19: Nicolás Iván González of ACF Fiorentina in action during the Serie A TIM match between ACF Fiorentina and SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on May 19, 2024 in Florence, Italy.(Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

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