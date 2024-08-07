Lo speaker ed opinionista Gianfranco Monti è intervenuto oggi su Radio Bruno. La sua opinione sulla Fiorentina ed il suo mercato.

"Non sono preoccupato che non si faccia mercato, sono preoccupato per i tempi. Secondo me arriveranno il portiere, il difensore, ed i centrocampisti. Ma tra poco più di una settimana c'è la prima di campionato. Il ritardo è netto, Palladino doveva avere la possibilità di rodare gli ingranaggi. Perché ridursi così all'ultimo? Probabilmente ci sono motivazioni economiche e problemi con i procuratori".

Sul centrocampo attuale dei viola

Su Gudmundsson e su Nico Gonzalez

"Centrocampo? Insieme a Tessmann la Fiorentina ha sicuramente altre scelte. Se non va bene una scelta, si proverà ad inseguirne un'altra. Al momento a centrocampo ci sono solo Mandragora, Barak e Bianco. Bisogna risolvere questa emergenza"."Gudmundsson? È nostro, c'è un tira e molla ma credo che alla fine arrivi. Portiere? Secondo me Palladino non doveva dirlo che voleva cambiarlo. Anche per sostituire Terracciano, comunque, la Fiorentina è in ritardo. Nico Gonzalez? Mi dà sui nervi che vuole andare via a tutti i costi. Capisco però che vuole fare un salto di qualità. Juventus e Atalanta sono lontane dalla Fiorentina al momento. Se i viola volessero fare un salto di qualità vero terrebbero anche Nico Gonzalez. Kean? Avrei voluto un centravanti che non fosse una scommessa. Però con dietro Gudmundsson-Nico Gonzalez-Colpani potrebbe essere un attacco formidabile".