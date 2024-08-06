E’ intervenuto ai microfoni di Radio Bruno l'ex portiere viola Gianmatteo Mareggini. Queste le sue dichiarazioni:

Sono molto sorpreso della decisione presa sul portiere. Mi ha stupito il fatto di aver confermato Terracciano a fine stagione e adesso non avere più questa certezza. Nel bene e nel male il ruolo da titolare se lo è sempre meritato. E' vero che nel calcio di Palladino c

i vuole il portiere che sappia giocare bene con i piedi, ma l'importante sarà sempre averne uno molto bravo tra i pali. In squadra c'è un'ottimo talento come Martinelli. Ha tutte le carte in regola per fare tranquillamente il protagonista in una serie minore. Ricordiamoci che i