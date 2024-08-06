Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l'ex portiere viola Gianmarco Mareggini per parlare del caso Terracciano
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E’ intervenuto ai microfoni di Radio Bruno l'ex portiere viola Gianmatteo Mareggini. Queste le sue dichiarazioni:
Sono molto sorpreso della decisione presa sul portiere. Mi ha stupito il fatto di aver confermato Terracciano a fine stagione e adesso non avere più questa certezza. Nel bene e nel male il ruolo da titolare se lo è sempre meritato. E' vero che nel calcio di Palladino ci vuole il portiere che sappia giocare bene con i piedi, ma l'importante sarà sempre averne uno molto bravo tra i pali. In squadra c'è un'ottimo talento come Martinelli. Ha tutte le carte in regola per fare tranquillamente il protagonista in una serie minore. Ricordiamoci che i giovani portieri sono sempre andati a giocare in altre realtà prima di consacrarsi.
L'interessamento per De Gea?
Ho sentito le voci su De Gea. Ha avuto degli infortuni importanti negli ultimi due anni. Proprio per questo la sua voglia di riscatto è tanta. Ma al momento, senza nessuna trattativa avviata, per me l'unico titolare è Terracciano.
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