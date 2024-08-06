Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l'ex portiere viola Gianmarco Mareggini per parlare del caso Terracciano

Redazione VN
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E’ intervenuto ai microfoni di Radio Bruno l'ex portiere viola Gianmatteo Mareggini. Queste le sue dichiarazioni:

Sono molto sorpreso della decisione presa sul portiere. Mi ha stupito il fatto di aver confermato Terracciano a fine stagione e adesso non avere più questa certezza. Nel bene e nel male il ruolo da titolare se lo è sempre meritato. E' vero che nel calcio di Palladino ci vuole il portiere che sappia giocare bene con i piedi, ma l'importante sarà sempre averne uno molto bravo tra i pali. In squadra c'è un'ottimo talento come Martinelli. Ha tutte le carte in regola per fare tranquillamente il protagonista in una serie minore. Ricordiamoci che i giovani portieri sono sempre andati a giocare in altre realtà prima di consacrarsi.
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L'interessamento per De Gea?

Ho sentito le voci su De Gea. Ha avuto degli infortuni importanti negli ultimi due anni. Proprio per questo la sua voglia di riscatto è tanta. Ma al momento, senza nessuna trattativa avviata, per me l'unico titolare è Terracciano. 

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