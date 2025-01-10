Le parole di Alberto Malusci sul calo della Fiorentina, in particolare su Pongracic

Redazione VN

Alberto Malusci, ospite in studio durante il Pentasport di Radio Bruno. Le sue parole:

Sembra di essere tornati a inizio stagione. Ero più preoccupato in quell'occasione che ora. Si sta formando una nuova Fiorentina, i dirigenti sono attivi sul mercato. Non vedo tutte queste preoccupazioni che sento a giro. In un campionato non puoi essere sempre al top, ci stanno le carenze fisiche. Credo che ci sia un calo atletico, facciamo fatica a livello di centimetri in mezzo al campo e anche dietro. Andava bene quando c'era equilibrio, venendo a mancare questo è chiaro che la difesa faccia fatica. L'errore di Comuzzo è un errore di gioventù, ma è intelligente e imparerà. Bisogna dare spazio ai giovani. Così come Moreno che contro il Napoli ha fatto un primo tempo devastante, ha fatto un'ottima gara nelle due fasi. Anche il suo errore è stato di gioventù. Non può essere giudicabile dalle partite di Conference.
Pongracic

Su Pongracic

Pongracic non viene contato da Palladino, sennò non si spiega il dover andare a prendere un altro difensore. Penso che Pongracic stia pensando di cambiare squadra. Quando è arrivato non era al top a livello fisico, ma se un investimento così importante non gioca ci sono problemi magari a livello tattico.

Su Quarta

Dispiace per Quarta che era importante. Ma ultimamente non era dentro il progetto della Fiorentina. Non si sentiva più importante per la squadra, è stato giusto cederlo.

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