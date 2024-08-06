Ospite negli studi del Pentasport di Radio Bruno, Alberto Malusci ha avuto modo di parlare dei temi più caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole, partendo da Nico Gonzalez, per cui nelle prossime ore è prevista:

Mi dispiace per le qualità del giocatore, ma dobbiamo vedere anche quali sono le sue volontà. Come può rendere in campo se non resta con l'entusiasmo giusto? Tessman? Le squadre si formano soprattutto a centrocampo e noi siamo in forte ritardo. Se costa più il procuratore del calciatore però due domande dobbiamo farcele. Kayode? E' l'anno più difficile per lui, perhè dovrà riconfermarsi. Però fisicamente l'ho visto benissimo, rispetto a tutti gli altri suoi compagni. Anche a livello di personalità sembra aver fatto un passo in avanti. Biraghi? L'ho visto ricoprire il ruolo di braccetto con esperienza e intelligenza. Sono convinto che sia un ruolo che può ricoprire. Dovrà migliorare dal punto di vista difensivo, ma ci si può lavorare bene, è una soluzione interessante. Quando la Fiorentina deve fare una partita offensiva, lui nella linea a tre difensiva e Parisi esterno di centrocampo, possono essere un valore aggiunto