“Intensità e riaggressione”. Fagioli svela i diktat di Pioli in campo

Le parole di Nicolò Fagioli ai microfoni di SkySport

Redazione VN 15 agosto - 14:11

A pochi giorni dal debutto europeo in Conference League, Nicolò Fagioli ha parlato ai microfoni di Sky Sport raccontando sensazioni, preparazione e rapporto con Stefano Pioli nella sua seconda stagione a Firenze.

“Finalmente si ricomincia. Quest’anno abbiamo avuto una sosta lunghissima dopo l’ultima partita a Udine, 45-50 giorni di vacanza: non mi era mai capitato. Non vedevamo l’ora di iniziare questa stagione con mister Pioli. Deve essere un’annata in cui partiamo con grandi ambizioni, e lavorando ogni giorno sono convinto che questo gruppo possa fare grandi cose”.

Sulla preparazione estiva, Fagioli ha sottolineato il calore dei tifosi e la qualità del lavoro svolto: “Al Viola Park c’era sempre tantissima gente a seguirci, sia in allenamento che in partita. È un segnale positivo, vuol dire che ci credono molto. Siamo stati fortunati anche con il clima e abbiamo lavorato bene. In Inghilterra è stato molto piacevole: abbiamo giocato in stadi bellissimi come Leicester, Nottingham e Manchester United. La prima amichevole è stata di adattamento, poi siamo andati alla grande”.

Infine, il rapporto con Pioli: “Si è presentato benissimo, ha dettato subito regole e ambizioni. Pretende tanto fin dal primo giorno, e in campo guarda al minimo dettaglio. Con me è come con tutti: mi corregge, mi spiega, mi elogia quando serve. Vuole intensità, ri-aggressione immediata quando perdiamo palla e massima velocità sia in fase offensiva che difensiva”.