Il Presidente dei grifoni ha parlato oggi su Radio Bruno
VIDEO - La Fiorentina spinge per Gudmundsson: le ultime
Il Presidente del Grosseto Giovanni Lamioni ha parlato oggi su Radio Bruno in vista dell'amichevole di stasera contro la Fiorentina. Ecco le sue parole.
"Io sono malato di Fiorentina, ed è una malattia dalla quale non voglio guarire. Vi dico solo che la mia settimana di ferie la organizzo in base a quando c'è l'amichevole con la Fiorentina. Amo profondamente il Grosseto e mi riempie di orgoglio questa amichevole che regaleremo a tutti i grossetani. Sarà la prima uscita importante della nostra squadra e si potranno vedere anche giocatori che non hanno giocato nella Fiorentina in questo ritiro forse. Mi aspetto, ad esempio, Colpani, Martinez Quarta e Beltran".
Sul mercato dei viola"Mi sarebbe piaciuto vedere almeno due centrocampisti nella Fiorentina già da adesso. Il possibile attacco Gudmundsson-Colpani-Kean mi intriga parecchio poi. Il problema vero è a centrocampo, servono innesti. Almeno tre. Tra tredici giorni c'è la prima di campionato, e mi auguro che la Fiorentina sia pronta. Andare a giocare contro il Parma con i soli Mandragora, Bianco e Barak a centrocampo sarebbe pericoloso. Credo che le trattative per i nomi che girano comunque siano vicine a concludersi e siano in via di definizione. Sarebbe strano il contrario".
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