Il Presidente del Grosseto Giovanni Lamioni ha parlato oggi su Radio Bruno in vista dell'amichevole di stasera contro la Fiorentina. Ecco le sue parole.

"Io sono malato di Fiorentina, ed è una malattia dalla quale non voglio guarire. Vi dico solo che la mia settimana di ferie la organizzo in base a quando c'è l'amichevole con la Fiorentina. Amo profondamente il Grosseto e mi riempie di orgoglio questa amichevole che regaleremo a tutti i grossetani. Sarà la prima uscita importante della nostra squadra e si potranno vedere anche giocatori che non hanno giocato nella Fiorentina in questo ritiro forse. Mi aspetto, ad esempio, Colpani, Martinez Quarta e Beltran".

Sul mercato dei viola

"Mi sarebbe piaciuto vedere almeno due centrocampisti nella Fiorentina già da adesso. Il possibile attacco Gudmundsson-Colpani-Kean mi intriga parecchio poi. Il problema vero è a centrocampo, servono innesti. Almeno tre. Tra tredici giorni c'è la prima di campionato, e mi auguro che la Fiorentina sia pronta. Andare a giocare contro il Parma con i soli Mandragora, Bianco e Barak a centrocampo sarebbe pericoloso. Credo che le trattative per i nomi che girano comunque siano vicine a concludersi e siano in via di definizione. Sarebbe strano il contrario".