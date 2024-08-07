"Malumore dei tifosi? Comprensibile, la Fiorentina è in un ritardo pazzesco sul mercato. Ma non guardiamo in casa degli altri"
VIDEO VN - Guetta: "Commisso? Ha speso tanto per la Fiorentina. Merita un 6,5"
Protagonista del consueto 'filo diretto' del Pentasport di Radio Bruno, David Guetta ha analizzato i temi più caldi in casa viola, con ampio focus sul mercato che in questo momento fa storcere il naso a molti tifosi viola, a partire dalla velocità con cui l'Atalanta ha chiuso per Retegui:
Credo che si debba andare con prudenza. L'Atalanta aveva bisogno subito di un attaccante perchè a breve dovrò giocare una finale storica e Scamacca non si vedrà per tanti mesi. Retegui, come Kean, non è un nome che mi ha mai fatto impazzire tra l'altro. Capisco il malumore dei tifosi viola, ma non dobbiamo farci prendere dalla frenesia guardando in casa di squadre come l'Atalanta. C'è da dire, però, che la Fiorentina è in un ritardo pazzesco per la costruzione della squadra. Un ritardo non troppo comprensibile.
Preoccupazioni
Ci sono molte cose che non mi convincono. Non mi convince Barak come centrale perchè non ha i tempi. Non ho capito quest'insistenza su Sottil, su cui ho delle diffidenze che durano da anni. A centrocampo abbiamo un giocatore e mezzo da poter schierare. E poi non puoi arrivare al 6 agosto senza aver definito il futuro di Nico Gonzalez dopo averlo definito incedibile. Non ricordo una situazione del genere. Inoltre non ho capito questo tiro al piccione nei confronti di Terracciano, anche da Palladino stesso. Se vuoi cambiare portiere lo fai, ma senza uscire così allo scoperto. Pietro ha avuto la sensazione di essere un separato in casa, fuori dal progetto. Non l’ho capita bene questa mossa, come non capisco l'eventuale operazione De Gea visto che è fermo da oltre un anno
E sul presidente
Sono preoccupato del fatto che da mesi non si senta il Presidente, una società di calcio ha bisogno dell'entusiasmo e del traino del suo numero uno. Manca il ruggito di Rocco, quelle prese di posizioni che fanno bene a tutti. Mi piacerebbe risentire Commisso così presente, aldilà delle trattative. Capire cosa ne pensa di questa situazione. Sarebbe un segnale importante.
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