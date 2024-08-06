Manca sempre meno all'inizio del campionato, ma ancora numerosi ruoli restano scoperti. In attesa di capire quale sarà il futuro di Nico Gonzalez...

Redazione VN
ACF Fiorentina v Rapid Wien: UEFA Conference League - Play-off Round Second Leg

VIDEO VN - Dodò su Nico: "Non parlo di mercato. Lo vogliamo qui con noi"

Francesco Flachi, ex attaccante viola, è intervenuto nel corso della trasmissione "Il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

Quando un giocatore vuole andarsene è giusto che se ne vada (ma Baiano è di parere opposto). E' in linea con la rivoluzione che sta facendo la Fiorentina. Mi auguro che a breve si decida e che ci sia una squadra pronta per la prima di campionato , perchè Palladino così fatica a trovare un'identità. Ritardo di acquisti a centrocampo? Non me l'aspettavo. Il tempo c'è, ma tra dieci giorni si inizia a fare sul serio. La Fiorentina è in ritardo, quando ci sono le prime amichevoli devi avere una squadra piuttosto pronta. Anche se adesso arrivassero due giocatori in mezzo al campo, dovrebbero comunque avere il tempo necessario per ambientarsi
Francesco Flachi

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