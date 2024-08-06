Manca sempre meno all'inizio del campionato, ma ancora numerosi ruoli restano scoperti. In attesa di capire quale sarà il futuro di Nico Gonzalez...
VIDEO VN - Dodò su Nico: "Non parlo di mercato. Lo vogliamo qui con noi"
Francesco Flachi, ex attaccante viola, è intervenuto nel corso della trasmissione "Il Pentasport" di Radio Bruno. Ecco le sue parole:
Quando un giocatore vuole andarsene è giusto che se ne vada (ma Baiano è di parere opposto). E' in linea con la rivoluzione che sta facendo la Fiorentina. Mi auguro che a breve si decida e che ci sia una squadra pronta per la prima di campionato , perchè Palladino così fatica a trovare un'identità. Ritardo di acquisti a centrocampo? Non me l'aspettavo. Il tempo c'è, ma tra dieci giorni si inizia a fare sul serio. La Fiorentina è in ritardo, quando ci sono le prime amichevoli devi avere una squadra piuttosto pronta. Anche se adesso arrivassero due giocatori in mezzo al campo, dovrebbero comunque avere il tempo necessario per ambientarsi
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Vanoli ha acceso la Fiorentina: tiri fuori tutto il potenziale. Non sono d'accordo su Oulai
Rassegna stampa
CorSport disturba l'algoritmo: "La Fiorentina rischia di retrocedere"
Rassegna stampa
Nazione: "Ecco il valore della Fiorentina. Due giocatori spiccano su tutti"
Rassegna stampa
CorFio: "Kayode, Ghilardi ma non solo. Fiorentina che rimpianti a Coverciano"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Costo e formula. Perché Paratici ha fatto un affare con Dragusin"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti