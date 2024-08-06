E’ intervenuto ai microfoni di Radio Bruno l'atleta olimpionico Leonardo Fabbri. Queste le sue dichiarazioni:

Sono molto dispiaciuto dell'addio di Milenkovic, so quanto ama Firenze e la Fiorentina. Sarebbe stato molto utile alla causa visto che il modulo di quest'anno prevede una difesa a 3, difesa perfetta per lui dal mio punto di vista.

Pongracic è stato un buon acquisto, vedremo se colmerà la partenza del serbo. Mi piacerebbe tanto vedere Gudmundsson in viola. Per quanto riguarda Nico, se decidesse veramente di partire, la squadra perderebbe un giocatore forte e di qualità.