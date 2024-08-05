I toscani hanno praticamente preso un ex Fiorentina e, ormai, Lecce

Redazione VN
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L'Empoli rafforza il proprio reparto portieri, e lo fa puntando su un ex Fiorentina: Federico Brancolini. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, i toscani dopo l'infortunio di Samuele Perisan avrebbero puntato tutto sull'ex Fiorentina, il quale ha risolto il proprio contratto con il Lecce e che dovrebbe firmare a breve con i toscani fino al 2027.

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