I toscani hanno praticamente preso un ex Fiorentina e, ormai, Lecce
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L'Empoli rafforza il proprio reparto portieri, e lo fa puntando su un ex Fiorentina: Federico Brancolini. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, i toscani dopo l'infortunio di Samuele Perisan avrebbero puntato tutto sull'ex Fiorentina, il quale ha risolto il proprio contratto con il Lecce e che dovrebbe firmare a breve con i toscani fino al 2027.
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