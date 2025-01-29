Zaniolo è sul mercato: secondo Enrico Camelio la trattativa con la Fiorentina si può fare
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Enrico Camelio di Radio Radio è stato ospite al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole su Zaniolo:
Prima di andare all'Atalanta stava per venire alla Fiorentina e lui aveva scelto Firenze. E' un professionista, si attacca alla maglia. Non ha discusso con Gasperini ma sperava in un maggior impiego. Inoltre Gasperini aveva detto di averlo rimesso nel progetto, ma gioca poco. Bisogna trovare l'accordo con il Galatasaray ma è un'operazione che si può chiudere. La Fiorentina ha fatto un mercato con gli esuberi delle altre squadre ed è quinta con una partita in meno.
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