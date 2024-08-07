L'islandese sembrava destinato a vestire viola, ma adesso che succede?

Redazione VN
Hellas Verona FC v Genoa CFC - Serie A

VIDEO - La Fiorentina spinge per Gudmundsson: le ultime

Il corrispondente di Calciomercato.com per il Genoa, Marco Tripodi, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per parlare della trattativa che porterebbe Gudmunsson alla Fiorentina:

Non ci si capisce più nulla. Due ore fa ti avrei detto con certezza che Gudmundsson sarebbe stato un nuovo giocatore della Fiorentina entro fine settimana. A questo punto la notizia dell'accordo Retegui-Atalanta rimette tutto in discussione. Certo, Gudmundsson potrebbe ancora partire, ma poi ci sarebbe da fare i conti con la piazza. C'è da dire che l'accordo tra le due società era praticamente cosa fatta. Prestito oneroso con diritto di riscatto a favore del club gigliato. Adesso sta al Genoa cercare di convincere il calciatore a restare. Volontà dell'islandese? Albert aveva già detto di sì a gennaio alla Fiorentina, poi la trattativa non si concretizzò solo per la volontà del club. Anche quest'estate, il giocatore ha espresso la volontà di venire a Firenze.
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Gudmundsson Nico Gonzalez

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