Oreste Cinquini è intervenuto al Salotto Viola su Italia7, le sue parole:

"Cessione Gonzalez? C'è qualcosa di ambiguo. Mi chiedo perché Commisso non ha ancora parlato di quello che sta accadendo alla Fiorentina. Ci sono troppe contraddizioni nei termini. La mia idea è che il presidente viola stia pensando realmente a 'qualcosa'. Con la scomparsa di Barone è venuta a mancare la fiducia nei suoi dirigenti. Non vorrei che prendesse in considerazione la possibilità di lasciare la Fiorentina".

"Smantellamento? Parola pesante... però se si va in conferenza stampa a parlare di ambizione per migliorare l'ottavo posto e poi si decide di abbattere in modo così sensibile il monte ingaggi è evidente che esista una forte contraddizione".

"Adesso è facile prendersela con i dirigenti per i ritardi sul mercato e le cessioni pesanti però, dopo tutte queste conferenze stampa, bisognerebbe capire quali realmente siano le intenzioni di Commisso".

"Kean? Operazione pericolosa. Non viene certo da una stagione entusiasmante".