L'ex giocatore ed allenatore della Fiorentina Francesco "Ciccio" Graziani è intervenuto oggi su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina di Palladino ed il suo calciomercato.

"La Fiorentina deve sbrigarsi a prendere Gudmundsson, anche se vedo che ogni giorno c'è qualcosa che cambia. La Fiorentina ha bisogno di giocatori in mezzo al campo però. Al momento, molte società sono in difficoltà. I viola vogliono vendere, secondo me, prima di comprare. La Fiorentina ha 2-3 contratti pesanti dei quali si vuole liberare. Sicuramente c'è bisogno urgente di giocatori, però, ed i tifosi hanno ragione ad essere insoddisfatti. C'è da dire che anche altre squadre sono nettamente in ritardo sul mercato".

Sul clima intorno alla Fiorentina, su Kean, Beltran e Terracciano

Su Commisso

"Clima? Le finali perse hanno disilluso i tifosi ed hanno fatto perdere entusiasmo. Ci vuole pazienza però. Da qui alla fine del mercato vedremo l'operato della società. Attaccante? Kean o diventa grande o diventa un eterno incompiuto. Beltran? Deve diventare anche lui un giocatore importante. Vedremo che ruolo ricoprirà quest'anno. A me non piaceva come lo faceva giocare Italiano. Terracciano? Ormai sembra fuori dai giochi. La Fiorentina in questo momento ha bisogno di un portiere titolare"."Commisso? Abbiamo perso il suo entusiasmo. Dopo la morte di Joe Barone il Presidente ha avuto un crollo, e dopo la finale persa di Conference League l'ho visto stanco fisicamente e mentalmente. Non lo vedo più molto partecipe e sono preoccupato".