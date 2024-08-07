Le parole del giornalista che dice la sua anche su Colpani e Palladino
VIDEO VN - Pongracic: “Ecco perché ho scelto la Fiorentina”
Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva dove ha parlato del momento della Fiorentina a 10 giorni dal primo match ufficiale:
Italiano ha tirato fuori il meglio da un gruppo che non era uno squadrone. Lo stesso credo che dovrà fare anche Palladino. E la rosa della Fiorentina oggi ha delle buche vistosissime. Io spero che da qui alla partita di Parma qualche giocatore arrivi. La Fiorentina oggi è un cantiere. Colpani? Una delle scelte più affascinanti sul mercato. Ha il potenziale per far bene
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