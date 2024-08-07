Stefano Cecchi è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva dove ha parlato del momento della Fiorentina a 10 giorni dal primo match ufficiale:

Italiano ha tirato fuori il meglio da un gruppo che non era uno squadrone. Lo stesso credo che dovrà fare anche Palladino. E la rosa della Fiorentina oggi ha delle buche vistosissime. Io spero che da qui alla partita di Parma qualche giocatore arrivi. La Fiorentina oggi è un cantiere. Colpani? Una delle scelte più affascinanti sul mercato. Ha il potenziale per far bene