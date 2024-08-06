VIDEO VN - Pongracic: “Ecco perché ho scelto la Fiorentina”

Intervenuto a Sportitalia, il ds della Ternana Stefano Capozucca ha speso delle belle parole per Raffaele Palladino, con il quale ha lavorato al Genoa quando ancora l'attuale allenatore viola era calciatore:

Un… figliolo per me. Questo mi fa rattristare perché significa che sono invecchiato... L’ho avuto a Genova, sotto la guida di Gasperini, ha fatto bene ma se devo essere onesto non mi aspettavo una affermazione così importante da parte sua. L’ho visto migliorare ogni anno, è un ragazzo ponderato. Penso che la sua maturazione tecnica, al al di là delle capacità, sia dovuta anche al fatto di aver lavorato a Monza con un maestro come Galliani”.