Gianpaolo Calvarese, ospite da Simon Pagnini su Italia 7, nel corso di 30° minuto. L'ex fischietto ha fatto una disamina sulle novità arbitrali annunciate, gli episodi controversi in Nations League, fino alla possibile designazione arbitrale per Fiorentina-Atalanta:

Marciniak in Germania-Italia? "Sul rigore fischiato a Di Lorenzo, non capisco perché sia intervenuto il Var. Stride molto, in ottica Uefa, non mi sarei aspettato il richiamo al monitor. Sarebbe stato meglio tenere la decisione dal campo la soglia di intervento è molto più alta di quella. Lo hanno pensato tutti gli addetti ai lavori. Al di là della decisione che è da campo, ribadisco".

La novità del Var con spiegazione in Coppa Italia? "Sono due le novità diramate dalla Lega. Non ci aspettiamo spiegazioni arbitrali. Nel momento in cui c'è un cartellino rosso, l'arbitro non spiega la decisione in campo. Si limitano ad annunc

iare la decisione dopo la revisione al Var. Trasparenza e comunicazione sulle decisioni, un'operazione ben assestata. Non possiamo non andare più avanti da un punto di vista comunicativo, ne guadagna il prodotto calcio".

Fiorentina-Atalanta? "Ci sono anche Napoli-Milan e Juventus-Genoa. E poi dopo due giorni si gioca la Coppa Italia, con un derby importante in vista. Non so se Guida stia bene fisicamente che è una risorsa per queste partite. Rimangono solo i romani Daniele Doveri o Maurizio Mariani, altri in mente non me ne vengono. L'altro internazionale Marcenaro ancora deve rientrare, mentre Maresca non è in forma. È una partita importante, la Fiorentina si gioca l'Europa e l'Atalanta si gioca ancora lo scudetto è un gara che coprirà un grande arbitro. Una gara difficile, non si scappa dai due fischietti romani".