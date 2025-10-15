C. Graziani: “Ecco cosa farei se fossi in Pioli. E Dzeko deve intervenire”

L'ex giocatore e tecnico della Fiorentina Francesco "Ciccio" Graziani è intervenuto oggi su Radio Bruno per dare la sua opinione sui gigliati di Stefano Pioli. Ecco le sue parole.

"Italia? Non abbiamo i grandi campioni, ma ci sono due attaccanti bravissimi come Kean e Retegui. Pio Esposito poi è in rampa di lancio, e Scamacca rientrerà a dar man forte. Abbiamo ragazzi di qualità alta, ma mancano i grandi fuori classe del passato".