Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Marco Bucciantini per parlare dell'obbiettivo viola Gudmundsson e il caso Nico
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E’ intervenuto ai microfoni di Radio Bruno il giornalista Marco Bucciantini. Queste le sue dichiarazioni:
La Fiorentina è un cantiere aperto. Mi sarebbe piaciuto Tessmann. E' comunque un giocatore bravo e in crescita. Può migliorare in tutto e sa fare un po' tutto nel suo ruolo. Un centrocampista così alla Fiorentina è da tanto tempo che non c'è. Se parliamo dell'operazione Gudmundsson per me, fatto in quei termini lì, l'obbligo di vendere Nico non ce l'hai. Se nelle prime giornate riesci ad avere in campo sia l'argentino che l'islandese non è roba da poco. Partendo così riesci secondo me a sbloccare Kean, vista anche la bravura e la tecnica dei due. Colpani invece è stato un buon acquisto. Con l'argentino ancora in rosa non farà il titolare, ma potrà ritagliarsi il suo spazio.
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