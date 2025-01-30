Il giornalista Marco Bucciantini è intervenuto a Radio Bruno, dove si è espresso sul momento della Fiorentina di Palladino e ha risposto alle domande dei tifosi durante il filo diretto del Pentasport. Ecco le sue parole:

"Il mercato preferisco commentarlo quando ci sono le operazioni ufficiali. La Fiorentina ha comprato Folorunsho, ottima chiamata e Pablo Marì anche lui buono per completare il reparto se Comuzzo resta. Il mercato significa comprare e vendere, il Napoli che è prima in classifica ha venduto il suo giocatore più forte, il Milan sta vendendo Morata, la Juve preferirebbe cedere Vlahovic. L'importante però avere un'identità come ha l'Atalanta che vende e compra ma riesce sempre a migliorare il livello. Il problema non è stato vendere Chiesta, ma sostituirlo con Callejon. Stessa cosa quando è stato venduto Vlahovic ed è stato sostituito con Cabral e Nico Gonzalez con Colpani. Sul mercato, ogni squadra, dalla più forte alla più debole, sa che può vendere. Si possono perdere dei giocatori, l'importante è non perdere subito l'identità. E' il documento di identità che rende credibile, qualsiasi cessione e qualsiasi acquisto. La Fiorentina per tanti anni ha tenuto i suoi giocatori migliori, poi è stato sempre più difficile. Li ha venduti dopo un anno, adesso dopo sei mesi, anche quelli fatti al Viola Park che doveva essere il posto dove costruire quella identità. Questo semmai sarebbe il vero dispiacere della cessione di Comuzzo.

Zaniolo

Zaniolo

Prima che si rompesse il ginocchio, aveva iniziato a volare e segnare qualche gol. Tirava benissimo da fuori area. Poi si è fatto male per ben due volte. Per un giocatore con la sua esplosività non è facile recuperare da un problema così grave al ginocchio.