Bucciantini: “Alajbegovic sarebbe un acquisto straordinario, fa tutto”

"Alajbegovic sarebbe un acquisto straordinario, in linea con Oulai e Atta e anche da squadra che vuole lottare per i massimi obiettivi. È un esterno che fa tutto, chi lo prenderà farà un bell'acquisto. È uno di quei giocatori che potrebbe cambiare il passo della Serie A, e se lo prende la Fiorentina potrebbe diventare una squadra da scudetto nel giro di qualche anno".