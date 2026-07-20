Il giornalista e opinionista Marco Bucciantini è intervenuto oggi su Radio Bruno per parlare del mercato della Fiorentina. Ecco le sue parole sul nome caldo per la corsia esterna: Kerim Alajbegovic.
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Bucciantini: “Alajbegovic sarebbe un acquisto straordinario, fa tutto”
Il giornalista e opinionista Marco Bucciantini è intervenuto oggi su Radio Bruno per parlare del mercato della Fiorentina.
"Alajbegovic sarebbe un acquisto straordinario, in linea con Oulai e Atta e anche da squadra che vuole lottare per i massimi obiettivi. È un esterno che fa tutto, chi lo prenderà farà un bell'acquisto. È uno di quei giocatori che potrebbe cambiare il passo della Serie A, e se lo prende la Fiorentina potrebbe diventare una squadra da scudetto nel giro di qualche anno".
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