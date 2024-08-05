Il giornalista Enzo Bucchioni è stato ospite in studio a Radio Bruno: questi alcuni passaggi delle sue dichiarazioni:

Mi sembra una storia scritta quella di Gudmundsson-Nico . Non mi preoccuperei più di tanto se la squadra fosse già completa. Gudmundsson porta maggiori energie, gol e tanta voglia di dimostrare. Il ciclo di Nico a Firenze è finito, meglio venderlo ora.

Sono molto preoccupato Ancora devono arrivare tutti ed è il reparto più importante della rosa. Barak l’ho visto a disagio in mediana, soprattutto per passo. Tessmann? Sembra di star prendendo Iniesta, un tormentone che non finisce più. Sono 7 milioni di trattativa più qualcuno per le commissioni. Faccio fatica a capire questo ritardo.