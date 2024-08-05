Le parole del giornalista e nostro editorialista Enzo Bucchioni ai microfoni di Radio Bruno sulle ultime in casa Fiorentina
VIDEO - La Fiorentina spinge per Gudmundsson: le ultime
Il giornalista Enzo Bucchioni è stato ospite in studio a Radio Bruno: questi alcuni passaggi delle sue dichiarazioni:
Mi sembra una storia scritta quella di Gudmundsson-Nico. Non mi preoccuperei più di tanto se la squadra fosse già completa. Gudmundsson porta maggiori energie, gol e tanta voglia di dimostrare. Il ciclo di Nico a Firenze è finito, meglio venderlo ora.
Sul centrocampo
Sono molto preoccupato Ancora devono arrivare tutti ed è il reparto più importante della rosa. Barak l’ho visto a disagio in mediana, soprattutto per passo. Tessmann? Sembra di star prendendo Iniesta, un tormentone che non finisce più. Sono 7 milioni di trattativa più qualcuno per le commissioni. Faccio fatica a capire questo ritardo.
Su Sottil e Terracciano
Palladino l'ha benedetto troppo presto a inizio stagione. Non funziona come sotto punta, si vede da come gira la squadra. Ha fatto lo stesso errore anche su Terracciano, dicendo pubblicamente che la Fiorentina sta cercando un portiere. Credo sia arrivato un allenatore con poca esperienza a livello comunicativo.
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