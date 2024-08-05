Le parole di Mario Beretta, allenatore e consigliere federale, ai microfoni di Radio Bruno sulla Fiorentina di Palladino
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Mario Beretta, allenatore e consigliere federale, ha detto la sua su Palladino e sulla Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno:
Palladino ha solamente due anni scarsi di Serie A. Ha fatto benissimo a Monza, dove ha variato e cambiato molto le sue formazioni e le sue idee. Non è sicuramente un integralista. Gli allenatori devono avere più risorse possibili per mettere sempre in difficoltà l’avversario.
Sulla Fiorentina
Non ho visto le prime uscite della Fiorentina, ma ripensando al Monza c’è la possibilità di andare velocemente in attacco, senza stare a tergiversare a centrocampo. Mi sembra anche una scelta logica, l’andare più direttamente in porta avversaria. Palladino è un allenatore intelligente che si sa adeguare alla situazioni. Adesso tocca alla società creare una squadra adatta al tecnico per metterlo nelle migliori condizioni per far bene in tutte le competizioni
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