Mario Beretta, allenatore e consigliere federale, ha detto la sua su Palladino e sulla Fiorentina ai microfoni di Radio Bruno:

Palladino ha solamente due anni scarsi di Serie A. Ha fatto benissimo a Monza, dove ha variato e cambiato molto le sue formazioni e le sue idee. Non è sicuramente un integralista. Gli allenatori devono avere più risorse possibili per mettere sempre in difficoltà l’avversario.

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