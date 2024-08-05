Le parole dell'ex attaccante sulle ultime in casa Fiorentina e non solo ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport

Redazione VN
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VIDEO VN - Ecco l'arrivo della Fiorentina allo Zecchini. C'è Pongracic

Fabio Bazzani, ex attaccante in particolar modo della Sampdoria e ora allenatore, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Difficile per un attaccante arrivare dopo Vlahovic, hanno fatto poco tutti i nuovi arrivati. Adesso si è cambiato gioco e un attaccante come Kean può fare benissimo a Firenze. Ovvio, non hai preso un giocatore che ti da delle rassicurazioni, ma ha tutto per fare bene con Palladino

Sull'attacco viola

A Monza si vedevano tanti centrocampisti andare a segno. Quello di Palladino è un gioco corale, che comprende tutti. Poi ovvio, avere un attaccante che segna con costanza non fa mai male. Con Colpani e Gudmundsson l'attacco viola aumenta di livello, e con il calcio propositivo di Palladino potranno fare tanti gol e assist. L'idea della società non è stata quella di trovare un bomber da 25 gol, ma giocatori utili come Kean e Beltran che fanno fare anche gol ad altri interpreti
ACF Fiorentina v Viktoria PlzeÅ: Quarter-final Second Leg - UEFA Europa Conference League 2023/2

Sul cambio Nico-Gudmundsson

Credo che Nico abbia già la testa e le valigie da un'altra parte. Gudmundsson è molto forte, la Fiorentina fa un grande colpo. È un giocatore che ti da profondità, qualità e gol. Non a caso la squadra campione d'Italia l'avrebbe preso, soltanto che non si sono incastrate alcune situazioni

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