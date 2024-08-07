Barak: "I nostri obiettivi? Qualificarsi ai gironi di Conference e arrivare in Europa League il prossimo anno. E poi, ovviamente, vincere un trofeo"

Redazione VN
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Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina, ha parlato ai canali ufficiali del club. Ecco le sue parole:

Questa preparazione è andata molto bene. Nessuno si è fatto male e siamo stati tutto bene, questo è davvero fondamentale per trovare la condizione. Abbiamo lavorato tanto, giustamente. Siamo pronti per la stagione, sia fisicamente che tecnicamente. Io sono felice e non vedo l'ora di iniziare. Mercato? C'è chi va e chi arriva. L'importante è adattarsi il prima possibile all'idea di gioco del mister. I nostri obiettivi? Qualificarsi ai gironi di Conference e arrivare in Europa League il prossimo anno. E poi, ovviamente, vincere un trofeo.
Barak

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