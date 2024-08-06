Le parole dell'ex viola: "Se continui a lasciar partire giocatori scontenti, non costruirai mai niente di importante"

Redazione VN
ACF Fiorentina v AC Monza - Serie A TIM

VIDEO - Atalanta su Nico Gonzalez: tutti i dettagli dell'interesse bergamasco

Le parole di Ciccio Baiano, intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Focus sul mercato, partendo dal futuro dell'attuale numero dieci della Fiorentina, Nico Gonzalez:

Voglio andare controcorrente. Se continui a lasciar partire giocatori scontenti, non costruisci mai niente. Già il potere dei giocatori è enorme, se poi ogni volta che ad uno viene un mal di pancia lo si lascia partire, non riesci mai a costruire niente di importante. Se c'è una società forte, con un contratto di 3-4 anni il mal di pancia glielo fai passare. E' normale che Gonzalez si stia guardando intorno vedendo gli interesse delle grandi squadra. Se dai via Nico, il giocatore più importante della squadra, dai un brutto segnale. Guardate Conte cosa è riuscito a fare con Kvara al Napoli, che sembrava ormai fuori dal progetto
Baiano

Olympiacos FC v ACF Fiorentina - UEFA Europa Conference League Final 2023/24
ATHENS, GREECE - MAY 29: Nicolas Gonzalez of ACF Fiorentina looks dejected after the team's defeat in the UEFA Europa Conference League 2023/24 final match between Olympiacos FC and ACF Fiorentina at AEK Arena on May 29, 2024 in Athens, Greece. (Photo by Francois Nel/Getty Images)

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