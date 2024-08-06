Le parole dell'ex viola: "Se continui a lasciar partire giocatori scontenti, non costruirai mai niente di importante"
VIDEO - Atalanta su Nico Gonzalez: tutti i dettagli dell'interesse bergamasco
Le parole di Ciccio Baiano, intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno. Focus sul mercato, partendo dal futuro dell'attuale numero dieci della Fiorentina, Nico Gonzalez:
Voglio andare controcorrente. Se continui a lasciar partire giocatori scontenti, non costruisci mai niente. Già il potere dei giocatori è enorme, se poi ogni volta che ad uno viene un mal di pancia lo si lascia partire, non riesci mai a costruire niente di importante. Se c'è una società forte, con un contratto di 3-4 anni il mal di pancia glielo fai passare. E' normale che Gonzalez si stia guardando intorno vedendo gli interesse delle grandi squadra. Se dai via Nico, il giocatore più importante della squadra, dai un brutto segnale. Guardate Conte cosa è riuscito a fare con Kvara al Napoli, che sembrava ormai fuori dal progetto
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Vanoli ha acceso la Fiorentina: tiri fuori tutto il potenziale. Non sono d'accordo su Oulai
Rassegna stampa
CorSport disturba l'algoritmo: "La Fiorentina rischia di retrocedere"
Rassegna stampa
Nazione: "Ecco il valore della Fiorentina. Due giocatori spiccano su tutti"
Rassegna stampa
CorFio: "Kayode, Ghilardi ma non solo. Fiorentina che rimpianti a Coverciano"
Rassegna stampa
Gazzetta: "Costo e formula. Perché Paratici ha fatto un affare con Dragusin"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti