"Sappiamo bene quanto Biraghi sia stato un punto debole lì a sinistra, quanto le squadre avversarie ci abbiamo lavorato per mettere in difficoltà la Fiorentina..."

Redazione VN
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Manca sempre meno all'inizio del campionato. Per parlare dei temi più caldi in casa Fiorentina, Lorenzo Amoruso ha preso parola ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

Gonzalez? Solo nella finale di Atene è mancato. Nico ha fatto la differenza più volte. Ha avuto un po' di infortuni, ma le sue qualità non si discutono. Se squadre come Atalanta e Juventus lo cercano a quelle cifre significa che è un signor giocatore. Io sono comunque dell'idea che se una squadra deve migliorare, lo deve fare avendo delle certezze, ripartendo da giocatori come Gonzalez. Biraghi braccetto? Sappiamo bene quanto Biraghi sia stato un punto debole lì a sinistra, quanto le squadre avversarie ci abbiamo lavorato per mettere in difficoltà la Fiorentina. Giocando a tre qualcosa si può fare, ma il problema è quando viene affrontato nell'uno contro uno. Vedendo le partite la scorsa stagione le sensazioni non sono positive, ma spero che possa crescere.
Lorenzo Amoruso

Sul vice Kean e il centrocampo

Vice Kean? I discorsi sono legati alla permanenza o meno dei trequartisti. Punterei su un giovane, un ragazzo non ha tanta esperienza ma con grande potenziale. In questo momento, però, la priorità è in altri reparti. La difesa e il centrocampo. Centrocampo? Sappiamo bene quanto questo reparto sia fondamentale per il bilanciamento di una squadra. Non avere almeno tre titolari di ruolo potrebbe essere un problema. Capiremo se Bianco per esempio è cresciuto, ma siamo comunque molto corti. Auguriamoci che prima di Parma possa arrivare qualche giocatore.

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