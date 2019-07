Secondo quanto riportato da Radio Bruno, per il pomeriggio di oggi è previsto un contatto tra Fiorentina e Sassuolo per parlare di mercato. L’argomento della conversazione non sarà Boateng, per il quale è già stato trovato l’accordo, ma bensì Pol Lirola. La distanza tra domanda e offerta per il terzino spagnolo è sempre più stretta e la sensazione, secondo quanto svelato in mattinata da Di Marzio, è che l’operazione sia in chiusura.

