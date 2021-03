Dopo la sconfitta interna maturata nel finale contro la Roma, prende corpo l’ipotesi ritiro per la Fiorentina. Come riporta Radio Bruno, domani verranno fatte le valutazioni del caso. La squadra si riunirà al Centro Sportivo “Davide Astori” per l’allenamento, ed eventualmente andrà in ritiro da domani sera fino alla gara con il Parma, che adesso diventa un crocevia fondamentale per la stagione viola.

PAGELLE VN – Tante insufficienze per la Fiorentina, Prandelli sul banco degli imputati