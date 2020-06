Come riferisce Radio Bruno, aumentano le chance di vedere Rachid Ghezzal dal 1′ contro il Brescia. Il franco-algerino potrebbe giocare da mezz’ala nel 4-3-3 (pronto a diventare un 4-2-3-1) come a Torino contro la Juventus. A rischiare il posto da titolare sarebbe il diffidato Duncan, con possibilità anche per Benassi.