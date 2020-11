LIVE – Caos allenatore: testa a testa Prandelli-Iachini. Le due versioni sulla panchina viola

Le ultime sul futuro della panchina viola arrivano da Radio Bruno. Secondo l’emittente radiofonica, le quotazione di Cesare Prandelli come nuovo allenatore della Fiorentina, e quindi l’esonero di Beppe Iachini, sono in netto rialzo. Il cambio di allenatore sarebbe molto vicino, ma il condizionale, vista la situazione (che comunque non si protrarrà oltre la mattinata di domani), è d’obbligo. In attesa dell’ultima, definitiva, parola di Rocco Commisso.

Aggiornamento 18:40 – Differente la versione fornita da tmw, secondo cui la Fiorentina sarebbe orientata ad andare avanti con Beppe Iachini in panchina. Decisiva – se davvero questa ipotesi dovesse essere confermata – la volontà del presidente Rocco Commisso.