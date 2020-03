Sta continuando a riscuotere successo la raccolta fondi “Forza & Cuore” avviata dalla Fiorentina per sostenere gli ospedali di Firenze nel pieno dell’emergenza Coronavirus. Fra i donatori generosi, anche Federico Chiesa: l’attaccante viola, in forma anonima sul sito, ha donato 10.000€. Per donare CLICCA QUI