Raccolta fondi, Commisso ha dato il via e Ribery ha risposto presente. Ora gli altri giocatori

La raccolta fondi promossa dalla Fiorentina viaggia spedita (CLICCA QUI PER DONARE). Ieri Rocco Commisso ha lanciato la campagna “Forza & Cuore” per mettere insieme fondi da donare agli ospedali di Firenze di Careggi e Santa Maria Nuova. Il patron viola ha donato 125.000€ a struttura e ha chiesto ai tifosi di raggiungere quota 500.000 nel titolo. In realtà manca poco, in ventiquattro ore circa sono già state superati i 400.000€. Saranno i giocatori adesso a donare per sostenere l’iniziativa del club. Il primo ad aver fatto un versamento significativo è stato Franck Ribery che, nel pomeriggio di oggi, ha effettuato un bonifico da 50.000€. Arrivato da poco a Firenze, il fuoriclasse francese ha colto in pieno il senso dell’iniziativa del club. L’auspicio è che il suo gesto dia il via anche per i suoi compagni.