R. Galli: “Cabral? Un simbolo. Si meriterebbe una soddisfazione”

"Nel 2014 ero presente in quella serataccia. Spero comunque oggi che sia un bella partita ed una bella giornata dopo una lunga attesa. Stasera punterei su Cabral: è un simbolo perché non è mai stato ritenuto un fenomeno ma si meriterebbe una soddisfazione di questo tipo. Incarna secondo me anche l'anima di questa Fiorentina".